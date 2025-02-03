Kartalkaya yangın faciasında can veren öğrenciler için anma töreni

Sömestr tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı. Dayı'nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir." dedi. Öğrencileri Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini belirten Gonce, "Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

DEFTER BIRAKILDI



Öğrencilere, hayatını kaybeden arkadaşlarıyla olan güzel anılarını yazabilmeleri ve ona söylemek istediklerini ifade edebilmeleri için bir defter bıraktıklarını belirten Gonce, öğrencilerin istedikleri zaman duygularını, düşüncelerini yazabileceklerini ve resimler çizebileceklerini anlattı.



Gonce, öğrencileri Buse Dayı'yla geçirdikleri her anın değerli olduğunu aktararak, "Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olmasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.