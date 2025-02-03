Kartalkaya yangın faciasında can veren öğrenciler için anma töreni
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ilk gün anma töreni düzenlendi. Öğrencilerin isimleri konferans salonlarına verildi, sıraları çiçeklerle donatıldı.
Sömestr tatilinde ailesiyle gittiği otelde çıkan yangında annesi, babası ve ablasıyla vefat eden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi'nde anma töreni yapıldı.
Dayı'nın isminin verildiği konferans salonunda yapılan törende konuşan okulun rehberlik öğretmeni klinik psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir." dedi.
Öğrencileri Buse'nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini belirten Gonce, "Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.
DEFTER BIRAKILDI
Öğrencilere, hayatını kaybeden arkadaşlarıyla olan güzel anılarını yazabilmeleri ve ona söylemek istediklerini ifade edebilmeleri için bir defter bıraktıklarını belirten Gonce, öğrencilerin istedikleri zaman duygularını, düşüncelerini yazabileceklerini ve resimler çizebileceklerini anlattı.
Gonce, öğrencileri Buse Dayı'yla geçirdikleri her anın değerli olduğunu aktararak, "Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olmasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
ALA DORA TÜRKMEN İÇİN ANMA
Yangında hayatını kaybeden SEV Amerikan Koleji 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen için okulun bahçesinde tören yapıldı.
Törenin ardından seminer salonunda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendi.
Türkmen'in arkadaşları, okulun girişine konulan fotoğrafın bulunduğu yere karanfil bıraktı.
Lalin Doğan, Bolu Fen Lisesi'ndeki arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Lalin'in sınıftaki masası ise siyah örtüyle kaplanarak çiçeklerle donatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Kartalkaya Yangın Faciası
- Grand Kartalkaya Faciası
- Kartalkaya Kayak Merkezi