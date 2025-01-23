Kartalkaya yangın faciasında cevapsız sorular: "12 katlı otelde çarşafla tahliye insanlara reva görülmemeli"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.



Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



Türkiye'nin ilk kadın yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, bir kıvılcımın nelere sebep olacağının bir kez daha görüldüğünü söyledi.



Dr. Alkış, otellerin insan hareketliliğin en çok olduğu yerlerden biri olduğunu belirtti. Organize sanayi bölgelerinin itfaiye teşkilatlarının olduğunu ancak oteller bölgesinde böyle bir hazırlık olmadığını anlatan Dr. Alkış, “Bir yangın 4-10 dakika arasında bütün bir alanı kaplar. Yangın insanın olduğu her yerde çıkar. Ancak sizin yangının çıktığını haber almanız lazım." dedi.

YAĞMURLAMA SİSTEMİ NEDEN YOK



İnsansız alanlarda dahi yağmurlama sistemleri olduğuna dikkat çeken Alkış, "Onların devreye girmesi lazım. Bu sistem iyi projelendirilirse yüzde 95 oranında başarı sağlar." diye konuştu.



Yangın anında tahliyenin çok önemli olduğunu belirten Saadet Alkış, otelde bulunanların çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden ya da balkonlardan sarkarak tahliye edilmesini de eleştirdi.

"15 DAKİKADAN FAZLA KALINMAMASI LAZIM"



Bu şekilde bir tahliye yönteminin 2025 yılı Türkiye'sine yakışmadığını söyleyen Dr. Alkış, “Yangın yerinde 15 dakikadan fazla kalınmaması lazım. İnsanlar yangında yanarak ölmez, dumandan zehirlenerek ölür. Yanan yer otel. Akrilik malzemeler çok ve sünger yataklar var." dedi.

"Süngerin içerisinde yapı olarak siyanürlü malzemeler var. Bunların dumanı çok hızlı kanı kirletiyor ve iç organ kanamaları başlıyor." diye açıklamasına devam eden Alkış, Bu otel için tek bir cümle kurulabilir; Güvenlik zafiyeti var. İnsanlar tahliye olamamışsa burada zafiyet var demektir. 12 katlı bir yerde çarşafla tahliye insanlara reva görülmemeli." ifadelerini kullandı.