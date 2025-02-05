Kartalkaya yangın faciasında yaralıların hepsi taburcu oldu

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.



50 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan yaralılar hastanelerden taburcu oldu.



Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K.'nin (42) tedavileri tamamlandı. Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K. bugün hastaneden taburcu edildi.



Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.