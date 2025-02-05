Kartalkaya yangın faciasında yaralıların hepsi taburcu oldu
Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili hastaneye kaldırılan 50 yaralının tamamı taburcu edildi.
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
50 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan yaralılar hastanelerden taburcu oldu.
Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K.'nin (42) tedavileri tamamlandı. Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K. bugün hastaneden taburcu edildi.
Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.
19 TUTUKLAMA
Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.
8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken bir şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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