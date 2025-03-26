Kartalkaya yangın faciasında otel sahibinin eşi ve kızları tutuklandı

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı.



Şüphelilerden mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.



YANGINDA ONLAR DA OTELDEYDİ

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi ve kızlarını 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kılmıştı.



Aras ve Hacıbekiroğlu'nun otel yönetiminde söz sahibi olduğu, kışları Grand Kartal Otel'de yazları ise Gazelle'de kaldığı iddia edilmişti.



Yangın sırasında da her iki kızın da aileleriyle birlikte otelin kral dairesinde oldukları ve kaldıkları dairelerde yanmaya dayanıklı kumaşlar olduğu öne sürüldü.



HASSASİYET PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Ceyda Hacıbekiroğlu, yangının ardından sosyal medya hesabından hassasiyet paylaşmında bulunmuş, gelen tepkilerin ardından hesabını kapatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.​​​

