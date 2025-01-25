Kartalkaya yangın felaketi soruşturması genişletildi: Tutuklu sayısı 15'e yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişletildi. Savcılık, felaketin yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül’ün diğer oteline yönelik operasyon yapılması kararı aldı. Genişletilen soruşturma kapsamında 6 kişi daha tutuklanırken, tutuklananların sayısı 15'e yükseldi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma genişleyerek sürüyor. Tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun genişletilmesine karar verdi.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki 11 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANANLARIN SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.
4 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Bu arada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kartalkaya'daki otel faciasının ilk anları
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