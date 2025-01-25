Kartalkaya yangın felaketi soruşturması genişletildi: Tutuklu sayısı 15'e yükseldi

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki 11 kişiyi gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Bu arada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.