Kartalkaya yangın felaketiyle gündeme geldi: 16 kayak merkezinin 13’ünde itfaiye yok

Türkiye’de konaklama imkanı olan 16 kayak merkezi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.



Bu kayak merkezleri arasında yalnızca Erciyes, Uludağ ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nde itfaiye istasyonu var.



Yangın faciasında 78 kişinin can verdiği Kartalkaya’nın da aralarında olduğu 13 kayak merkezinde ise itfaiye istasyonu bulunmuyor.



Bazılarında JAK ve UMKE ekiplerinin görev yaptığı bu merkezlere ihbar halinde, en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.



Bu da yangınlara hızlı müdahale konusunda ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor.