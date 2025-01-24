Kartalkaya yangın felaketiyle gündeme geldi: 16 kayak merkezinin 13’ünde itfaiye yok
Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası, kayak merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Erciyes, Uludağ ve Yedikuyular’ın haricinde konaklama imkanı olan 16 kayak merkezinin 13’ünde itfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangın ihbarlarına en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri sevk ediliyor.
Türkiye’de konaklama imkanı olan 16 kayak merkezi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Bu kayak merkezleri arasında yalnızca Erciyes, Uludağ ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nde itfaiye istasyonu var.
Yangın faciasında 78 kişinin can verdiği Kartalkaya’nın da aralarında olduğu 13 kayak merkezinde ise itfaiye istasyonu bulunmuyor.
Bazılarında JAK ve UMKE ekiplerinin görev yaptığı bu merkezlere ihbar halinde, en yakın yerleşim yerlerindeki itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.
Bu da yangınlara hızlı müdahale konusunda ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor.
PALANDÖKEN’E EN YAKIN İSTASYON 5 KİLOMETRE
Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne en yakın istasyon 5 kilometre uzaklıkta.
Kars’taki Sarıkamış Kayak Merkezi’ne en yakın istasyon ise 2 kilometre mesafede bulunuyor.
Isparta’daki Davraz Kayak Merkezi’nden gelen ihbarlara ise; yaklaşık 45 dakika mesafedeki kent merkezinden ekip gönderiliyor.
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