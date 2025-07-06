Kartalkaya yangını davası başlıyor: 32 sanık hakim karşısına çıkacak

36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişininse yaralandığı Kartalkaya Faciasında 32 sanık hakim karşısına çıkıyor.



Davanın ilk duruşması yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Sanıklar arasında otel yöneticileri, bazı çalışanlar, Bolu Belediyesi Başkan yardımcısı ve itfaiye görevlileri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileriyle otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın çalışanları da var.



98 sayfalık iddianamede, otel sahibi Halil Ergül dahil 10 otel yöneticisi, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve 2 itfaiye görevlisinin 1998 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Suçlama, 78 kişiyi "olası kastla öldürme" ve 133 kişiyi "olası kastla kasten yaralama". 19 kişinin ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep ediliyor.