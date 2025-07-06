Kartalkaya yangını davası başlıyor: 32 sanık hakim karşısına çıkacak
Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. 78 kişinin hayatını kaybetmesinde, 133 kişinin yaralanmasında sorumluluğu olduğu belirlenen 32 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.
36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişininse yaralandığı Kartalkaya Faciasında 32 sanık hakim karşısına çıkıyor.
Davanın ilk duruşması yarın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sanıklar arasında otel yöneticileri, bazı çalışanlar, Bolu Belediyesi Başkan yardımcısı ve itfaiye görevlileri, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileriyle otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın çalışanları da var.
98 sayfalık iddianamede, otel sahibi Halil Ergül dahil 10 otel yöneticisi, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve 2 itfaiye görevlisinin 1998 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Suçlama, 78 kişiyi "olası kastla öldürme" ve 133 kişiyi "olası kastla kasten yaralama". 19 kişinin ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep ediliyor.
İDDİANAMEDE EKSİKLERE VE İHMALLERE YER VERİLDİ
İddianameye göre, 21 Ocak tarihindeki yangının ilk çıkışı saat 03:17 olarak kayıtlara geçti. İtfaiye ise yaklaşık 1 saat sonra saat 04:24'te olay yerindeydi.
Ancak, binanın yerleşim yeri nedeniyle acil durumlarda itfaiyenin müdahale edemeyeceği bilirkişi tarafından yapılan tespitler arasında.
İddinamede, duman tahliyesini sağlayacak sistem ve iklimlendirmenin olmaması, ilk yardım ekibinin yetersizliği, yangın merdiveni bölümünün mevzuata uygun olmaması, sesli uyarı sisteminin bulunmamasınınsa can kayıplarını artırdığı ifade edildi.
Otel çalışanlarının araçlarını çıkarmak için otoparka kapısını açarak hava akışı sağlamasıysa yangının kontrolünü güçleştirdi.
SPOR SALONU DURUŞMA SALONUNA ÇEVRİLDİ
32 sanıklı davada, 210 müşteki ve 9 mağdur bulunuyor. Adliyedeki duruşma salonlarının fiziki yetersizliği nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu 700 kişilik duruşma salonuna çevrildi.