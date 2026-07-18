Kartalkaya yangını için başlatılan adalet yürüyüşü Ankara'da tamamlandı

"YÜRÜYÜŞÜ AĞLAYARAK TAMAMLADIM"

Akişli, 8 gündür ağlayarak yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirterek, “Bitirdim ama ne diyebilirim, ne konuşabilirim? Çünkü basına ben o kadar demeç verdim. Buraya gelip de aynı şeyleri konuşmak istemedim. Ama beni anlayacak tek kişi var, o da Cumhurbaşkanımız. Çünkü benim hitap edeceğim kişiler üç maymunu oynuyor. Görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar, bilmemezliğe geliyorlar. Annesini kaybetmiş bir evlat var. Annesinin adaletini 8 gündür o yollarda arayan bir evlat var. Bu sese kulak verin" dedi.

Ailesinden 8 bireyi yangında kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise "Bizim derdimiz siyasi değil. Siyasilerin açıklamaları, doğru olan açıklamaları da bizi bağlamaz. Bizi yalnızca 78 tane ailenin yürek yangını bağlar. Biz şefkatli ve merhametli olan devletten adalet talep ediyoruz" diye konuştu.