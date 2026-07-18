Kartalkaya yangını için başlatılan adalet yürüyüşü Ankara'da tamamlandı
18.07.2026 16:59
"78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" Ankara'da sona erdi.
Kartalkaya'daki otel yangınında 3 yakınını kaybeden Oktay Akişli'nin Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" tamamlandı. Akişli, Ulus'ta ailelerle birlikte açıklama yaptı.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, kamu görevlilerinin de yargılanması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi önünden başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" Ankara'da sona erdi.
Yürüyüş boyunca yangında yakınlarını kaybeden ailelerin de çeşitli noktalarda destek verdiği Akişli'yi, Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde yine faciada yakınlarını yitiren aileler karşıladı.
Ailesinden 8 bireyi yangında kaybetmişti.
"YÜRÜYÜŞÜ AĞLAYARAK TAMAMLADIM"
Akişli, 8 gündür ağlayarak yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirterek, “Bitirdim ama ne diyebilirim, ne konuşabilirim? Çünkü basına ben o kadar demeç verdim. Buraya gelip de aynı şeyleri konuşmak istemedim. Ama beni anlayacak tek kişi var, o da Cumhurbaşkanımız. Çünkü benim hitap edeceğim kişiler üç maymunu oynuyor. Görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar, bilmemezliğe geliyorlar. Annesini kaybetmiş bir evlat var. Annesinin adaletini 8 gündür o yollarda arayan bir evlat var. Bu sese kulak verin" dedi.
Ailesinden 8 bireyi yangında kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise "Bizim derdimiz siyasi değil. Siyasilerin açıklamaları, doğru olan açıklamaları da bizi bağlamaz. Bizi yalnızca 78 tane ailenin yürek yangını bağlar. Biz şefkatli ve merhametli olan devletten adalet talep ediyoruz" diye konuştu.