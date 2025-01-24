Özel rapor paylaştı Adalet Bakanı tepki gösterdi: Savcılığa sunulmadı, korsan rapor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki yangına ilişkin olduğuna iddia ettiği bir raporu sosyal medyadan paylaştı. Özel, söz konusu raporu, olayda belediyenin sorumlu olmadığının kanıtı olarak sundu. Bu duruma Adalet Bakanı Tunç tepki gösterdi. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini belirten Adalet Bakanı, bir bilirkişi heyetinin çalıştığını söyledi ve heyete ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir."

RAPOR SAVCILIĞA SUNULMADI

Açıklamasında, "Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz." ifadesini kullanan Tunç, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır."



RAPORDAKİ İDDİALAR

Rapordaki iddialara göre göre, otelin kamera kayıtları ve yerinde yapılan inceleme sırasında, mutfaktaki elektrikli ızgaranın duman çıkardığı bir süre sonra alev aldığı görülmüştü.

Rapora göre, restoranın 4. kattaki mutfak bölümü saat 03.20 sıralarında açıktı. Mutfakta çok sayıda elektrikle çalışan cihaz da vardı.

ELEKTRİKLI IZGARA YANMAYA BAŞLAMIŞ

Elektrikli ızgara duman çıkarmasının ardından alevler görülmeye başlandı. Yanan elektrik kabloları nedeniyle cihaz içinde alevler görüldü. Cihazdaki kabloların yalıtımlarını yitirmesinin ardından bir parlama yaşandı.

Yangına müdahale edilmeyince alevler yayıldı. Çevredeki ahşap mobilyaların etkisiyle yangının şiddetlendiğinin belirtildiği raporda, bir süre sonra camların patladığı aktrıldı. Bu patlamanın ardından alevler binanın üst katlarına yayıldı. Bu sırada baca vazifesi gören merdivenler de alev ve dumanları üst katlara taşıdı.