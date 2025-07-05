Kartalkaya'da ailesini kaybeden Doğan: "Emsal karar çıkmalı"
Kartalkaya'daki otel yangını faciası davasında ilk duruşma 7 Temmuz Pazartesi günü görülecek. 32 sanık ilk kez hakim önüne çıkacak. Yangında sevdiklerini kaybedenler sorumluların cezalandırılmasını istiyor. (HABER: ÖYKÜ TÜCCAR)
Rıfat Doğan, 21 Ocak'ta 78 kişinin can verdiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ailesini kaybetti.
20 Ocak günü eşi Ceren ve 16 yaşındaki kızı Lalin'i defalarca gittikleri ve sahiplerini tanıdıkları Grand Kartal Oteline güven içinde bırakarak otelden ayrılmıştı.
Gece saatlerinde çıkan yangın onu ailesinden kopardı.
"SON GÖRÜŞÜM O OLDU"
Doğan, o gün yaşadıklarını ve dava sürecinden beklentilerini NTV'ye anlattı.
Bolu'da yaşadıklarını, normalde Kartalkaya'ya günübirlik çıktıklarını belirten Doğan o günü şöyle anlattı: "Ama işimden dolayı, 'Sizi pazartesinden bırakırım. Çarşamba günü de gelirim alırım.' dedim.
Kayaklarını, kasklarını, hepsini ben giydirdim. Sarıldık. Kızımı öptüm, kayak hocasına teslim ettim. Arkasından eşimi öptüm. Birlikte kaydılar, gittiler. Son görüşüm onları..."
"ÖYLE BİR KARAR ÇIKSIN Kİ..."
Kartalkaya yangın faciasında 32 sanık, ilk defa 7 Temmuz Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.
Baba Rıfat Doğan, 78 cana mezar olan otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.
Acılarından çok adalete odaklandıklarını söyleyen Doğan, başka canlar yanmasın diye emsal karar çıkmasını istiyor:
"Böyle bir yangında 78 tane can ve birçok can verilirken birçok yaralı varken tüm yönetim kurulunun, tüm müdür kadrosunun, tüm personelin birinin burnunun bile kanamadan kurtulmuş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Demek ki önceden herkesin haberi varmış.
Buradan emsal bir karar çıksın ki kurumlardan işletme sahiplerine kadar herkes attığı her imzanın, bulundukları her konumun yükünü, ağırlığını bilsinler. Ahbap Çavuş ilişkileriyle imza atıp işi basite indirgemesinler."
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