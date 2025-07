Kartalkaya'da ailesini kaybeden Doğan: "Emsal karar çıkmalı"

"ÖYLE BİR KARAR ÇIKSIN Kİ..."



Kartalkaya yangın faciasında 32 sanık, ilk defa 7 Temmuz Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.



Baba Rıfat Doğan, 78 cana mezar olan otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.



Acılarından çok adalete odaklandıklarını söyleyen Doğan, başka canlar yanmasın diye emsal karar çıkmasını istiyor:



"Böyle bir yangında 78 tane can ve birçok can verilirken birçok yaralı varken tüm yönetim kurulunun, tüm müdür kadrosunun, tüm personelin birinin burnunun bile kanamadan kurtulmuş olmasının hayatın doğal akışına aykırı olduğunu düşünüyorum. Demek ki önceden herkesin haberi varmış.



Buradan emsal bir karar çıksın ki kurumlardan işletme sahiplerine kadar herkes attığı her imzanın, bulundukları her konumun yükünü, ağırlığını bilsinler. Ahbap Çavuş ilişkileriyle imza atıp işi basite indirgemesinler."