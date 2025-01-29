Kartalkaya'da bir otelden sezon kapatma kararı

Kartalkaya'da bir otel sezonu kapattı.

Otelden yapılan açıklamada, "Yaşadığımız acı ve üzüntüden dolayı faaliyetlerimizi aynı duygu ve motivasyonla yürütemeyeceğimizden, 31 Ocak tarihi itibarıyla bu yıl için sezonu kapatacağız." denildi.

Açıklamada rezervasyon yaptırmış ve ön ödeme yapmış tüm misafirlerin geri ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

DOLULUK ORANI DÜŞTÜ



Kartalkaya’da yanan otelin hemen yanında bulunan otel, açıklamanın ardından müşteri kabul etmeyi durdurdu. Yanındaki diğer iki otelde de doluluk oranı yüzde 40 seviyesine kadar düştü.