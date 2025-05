Kartalkaya'da evladını kaybeden anne: "Oğlum öleceğini biliyordu"

"KURTARABİLİRLERDİ AMA KURTARMADILAR"



Anne Duygu Can, "Doruk'un ses kaydı bana 4.33'de gönderildi. Yangının başlamasıyla ses kaydına baktığımızda arada geçen en az bir saat var. Kurtarılabilirlerdi ama kurtarılmadılar. Bu kasten bir cinayettir. Ben artık adaletten 13 yaşındaki çocuğun, benim oğlumun, Doruk'un cesaretini istiyorum." diye konuştu.



"MALIN KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK"



O dakikalarda otel personelinin misafirleri uyarmak yerine otoparktan araçları çıkarmaya çalıştıklarına tepki gösteren anne Duygu, "Otel çalışanlarının ellerinin kollarını sallayarak ordan çıkmaları kiminin eli belinde umursamazsa kendi arabalarını, otel yönetimi arabalarını çıkardıklarını, orada bir can pazarı yaşanırken canın değil malın kıymetli olduğunu biz görmüş olduk." dedi.



"HESABININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"



Evlatları için adalet arayışına çıkan anne, 78 kişiye mezar olan otel yangınının sorumlularının cezalandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti:



"Başından beri aileler olarak talebimiz komisyonda dinlenmekti. Daha iyi anlaşıldığımızı düşünüyorum. Tüm sorumluların 78 can için hesabının verilmesini istiyorum."



NE OLMUŞTU?



Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden 13 yaşindaki Doruk Sarıtaş'ın yangın sırasında annesine gönderdiği ses kaydı Komisyon'da dinletilince aileler, milletvekilleri, gazeteciler göz yaşlarını tutamadı.



Anne Duygu Can, "Oğlum Doruk, küçücük yaşında koca bir yürekle bana bir ses kaydı bıraktı. 'Anne yardım et, bizi kurtar' demedi. 'Anne seni seviyorum' dedi." diye konuşmuştu.