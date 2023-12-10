Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Pistlerdeki yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı zirvede 50 santimetreye ulaştı.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, görevlilerin pistlerdeki son kontrolleri yapmasıyla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kartalkaya'da kayak sezonunun 15 Aralık'ta açılması planlanırken, rezervasyonlar alınmaya başladı.

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