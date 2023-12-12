Kartalkaya'da kayak sezonu açılıyor

Sezonun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da, otel ve tesisler de son hazırlıklarını yapıyor. 2 bin 500 yatak kapasiteli kayak merkezinde, hafta sonu ilk kayak yapılacak.



Pist ve telesiyejlerde bakımlar sürerken, bölgedeki oteller rezervasyon almaya başladı.

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