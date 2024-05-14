Kartalkaya'da mayıs ayında kar

Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.



Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.



Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.