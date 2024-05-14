Kartalkaya'da mayıs ayında kar

Bolu'da 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kartalkaya'da mayıs ayında kar

Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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