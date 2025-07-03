Kartalkaya'da ölen 10 yaşındaki Derin'in son sözleri: Anne ölmek istemiyorum
Bolu Kartalkaya'daki yangın, Yaprak Yeşilada Yalçın'ı en sevdiklerinden kopardı. Eşi Atakan Yalçın ve kızı Derin, Grand Kartal Otel'deki yangında öldü. Kendisi ve 16 yaşındaki büyük kızı tesadüfen kurtuldu. Derin'in son sözleri "Anne ölmek istemiyorum" oldu. (Haber: Sinan Kunter)
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. Sanıklar pazartesi günü hakim önüne çıkıp yargılanmaya başlayacak.
78 kişinin öldüğü olayda yakınlarını kaybedenlerinse acısı hala çok taze. Yaprak Yeşilada Yalçın yangında eşi ve küçük kızını, en sevdiklerini kaybetti. Acılı anne şimdi büyük kızıyla hayata tutunuyor.
"ANNE ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren 10 yaşındaki Derin'in son sözleri "Anne, ölmek istemiyorum" oldu.
Annesi Yaprak Yeşilada Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Dört kişilik bir aileden, iki kişilik bir aileye indik biz. Hala mücadelesini veriyoruz. Kabul edebildiğimiz bir şey değil. O yüzden biz onları yaşatmaya devam ediyoruz. Her zaman, anılarımızda"
Koridora çıktık... Koridora çıkmamızla beraber o dumanla karşılaşmamız bir oldu ve de benim orada bilinç kaybı bir anım var, hatırlamıyorum ne olduğunu. Kendimi ön tarafa bakan bir köşe odada buldum. Bir halat bulundu ve o halat bize atıldı ve biz o halata tutunarak aşağı indik. Ben hani o anın kızımı, küçük kızımı ve eşimi son gördüğüm an olduğunu bilemiyordum."
AİLE YOĞUN DUMANIN İÇİNDE BİRBİRİNİ KAYBETTİ
Kartalkaya'da ölen Prof. Dr. Atakan Yalçın, Özyeğin Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi Dekanıydı. O gece can havliyle dışarı çıkan aile, karanlık ve yoğun dumanın içinde birbirlerini kaybetti. Yaprak Yeşilada Yalçın büyük kızıyla birlikte saatlerce eşini ve kızını bulmaya çalıştı.
Yalçın, "Hep bir ümit ettim, onlar muhtemelen şu odada birindedir ve itfaiye onları kurtaracak. Saatler geçmeye başladı. İtfaiyenin kurtardıkları arasından en azından bizim görebildiğimiz kadarıyla anladığımız noktada. Şehre inip artık hani hastanelere gitmeye başlayalım dedik. Ondan sonra da hani... Orada öğrendik." dedi.
Yaprak Yeşilada Yalçın da, olayla ilgili oteldeki ihmaller zincirine dikkat çekiyor, yangın alarmlarının çalmadığını, acil çıkış ve yangın merdiveni bulunmadığını belirtiyor. Ancak dikkat çektiği bir başka konu da yangının ilk çıktığı dakikalarda yaşananlar.
Yalçın, "İnsani reflekslerin kaybolduğunu görmek canımı çok acıttı. Bir resepsiyon görevlisi görüyorsunuz, birilerini arıyor ama orada çıkıp da uyarı yapmak aklına gelmiyor. Ya da işte otoparktan arabalar çıkartılıyor." ifadelerini kullandı.
İLK DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA
Kartal Otel Faciası'nda ölenlerin tüm yakınları gibi, Yaprak Yeşilada Yalçın da şimdi olayla ilgili davanın 7 Temmuz'daki ilk duruşmasını bekliyor...
Yangına karşı önlem almayan otel yöneticilerinin yanı sıra, gerekli denetimleri yapmayanların da cezalandırılmasını istiyor.
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