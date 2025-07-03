Kartalkaya'da ölen 10 yaşındaki Derin'in son sözleri: Anne ölmek istemiyorum

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasının üzerinden neredeyse altı ay geçti. Sanıklar pazartesi günü hakim önüne çıkıp yargılanmaya başlayacak.

78 kişinin öldüğü olayda yakınlarını kaybedenlerinse acısı hala çok taze. Yaprak Yeşilada Yalçın yangında eşi ve küçük kızını, en sevdiklerini kaybetti. Acılı anne şimdi büyük kızıyla hayata tutunuyor.

"ANNE ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren 10 yaşındaki Derin'in son sözleri "Anne, ölmek istemiyorum" oldu.

Annesi Yaprak Yeşilada Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Dört kişilik bir aileden, iki kişilik bir aileye indik biz. Hala mücadelesini veriyoruz. Kabul edebildiğimiz bir şey değil. O yüzden biz onları yaşatmaya devam ediyoruz. Her zaman, anılarımızda"



Koridora çıktık... Koridora çıkmamızla beraber o dumanla karşılaşmamız bir oldu ve de benim orada bilinç kaybı bir anım var, hatırlamıyorum ne olduğunu. Kendimi ön tarafa bakan bir köşe odada buldum. Bir halat bulundu ve o halat bize atıldı ve biz o halata tutunarak aşağı indik. Ben hani o anın kızımı, küçük kızımı ve eşimi son gördüğüm an olduğunu bilemiyordum."