Kartalkaya'da otel yangını: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: " Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.



- CHP Genel Başkanı Özgür Özel yayımladığı taziye mesajında, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



- Yangınla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi.



- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.