Kartalkaya'da yangın faciası | 8 yakınını kaybeden eski milletvekili kızıyla son telefon görüşmesini anlattı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Yangında Zehra Sena Güner Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin de hayatını kaybetmişti.

Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin, Uygur Türkü küçük bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

Yangın faciası sonrasında Zehra Sena Güner Gültekin'in babası AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ilk kez konuştu.



TGRT Haber'de yayınlanan bir programa katılan Güner, yangın sırasında kızıyla yaptığı son telefon konuşmasını anlattı.



Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı da öğrenildi.

"GECE TELEFON ÇALDI, 'HAKKINIZI HELAL EDİN' DEDİ" Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Mehmet Güner şunları söyledi: "Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya'ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi. Biz gece saat 03.30 civarında eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, ‘Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin.' dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım.

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Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili hastaneye kaldırılan 50 yaralının tamamı taburcu edildi.

"BU SAATTEN SONRA BİZİM EVLATLARIMIZI GERİ GETİREBİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK" Baktık ki, çıkmadılarsa mümkün değil onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok."