Kartalkaya'da yangın faciası: Aynı aileden 7 kişi can verdi!
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada yakınlarını kaybedenlerden biri de avukat Yüksel Gültekin. Sabah olay yerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşen Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınını hayatını kaybettiği haberini aldı.
Endişeli bekleyiş, yerini acıya bıraktı. Yüksel Gültekin, Bolu'daki yangın faciasında 7 yakınını kaybetti.
Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.
Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti. Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.
Çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.
Alevler 10 saat süren uğraşlarla söndürüldükten sonra, kimlik tespit çalışmaları başladı.
Yüksek Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınının yangında can verdiğini öğrendi.
Çocukları Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin'le gelini Sena Gültekin ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı.
Aynı aileden 7 kişinin, Bolu'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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