Kartalkaya'da yangın faciası: Aynı aileden 7 kişi can verdi!

Endişeli bekleyiş, yerini acıya bıraktı. Yüksel Gültekin, Bolu'daki yangın faciasında 7 yakınını kaybetti.



Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.



Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti. Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.



Çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.

