Kartalkaya'da yangın faciası | Bahçeli: Sorumlu kimse hesap versin

"DEĞERSİZ TARTIŞMALARDAN BİR ŞEY ANLAYAN VAR MI?"

Bahçeli, "Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereğidir." dedi.

MHP lideri Bahçeli, Bolu Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valiliğin sorumluluktan uzak duruşunu doğru bulmadığını söyledi.



Bahçeli şöyle konuştu:

"Otel sahibinden, il özel idaresine, valilikten, belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim."

"DEVLET DENETLEME KURULU DEVREYE GİRSİN"



Bahçeli, "Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." ifadesini kullandı.

"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİ"

MHP lideri Bahçeli, erken seçimin hayali bir beklenti olduğunu ve seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti.

"İMRALI ÇAĞRIYI BİR AN ÖNCE YAPSIN"

DEM Parti İmralı heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere de değinen Bahçeli, "Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın. DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna." diye konuştu.