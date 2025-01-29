Kartalkaya'da yangın faciası | Denetim firması yetkilisi serbest

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili 19 zanlı tutuklu bulunuyor.

Kartalkaya'da yangın faciası | Denetim firması yetkilisi serbest

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül ifadesinde denetimleri özel bir şirketin yaptığını söylemişti.

Bu kapsamda şirketin yetkilisi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı

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Soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından aralarında otel sahibi ve müdürlerinin de olduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi serbest bırakıldı.

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