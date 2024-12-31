Kartalkaya’da yılbaşı yoğunluğu

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da 15 Aralık itibariyle sezon açılışı yapıldı.



Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor.



Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor.



Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.



Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde yılbaşı gecesinde ise gece kayağı yapılabilecek.