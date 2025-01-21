Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

"Maalesef Bolu'da bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı Bolu'ya gönderdik. Yangında soğutma çalışmaları başlamış yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmitir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük, yürek yangınımız çok ama çok büyük.

"UYKUSUZ KALACAĞIZ, YORULACAĞIZ AMA MİLLETİMİZİN HİÇBİR FERDİNİN YÜZÜNÜ YERE EĞDİRMEYECEĞİZ"



Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş bir kadroyuz. Gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz. Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."