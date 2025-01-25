Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa, tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasıyla ilgili siyasi polemiklerden de uzak durduklarını söyledi.
AK Parti’de il kongreleri sürüyor.
Bugün Van, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak’ta kongre gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir İl Kongresi'nde konuşuyor.
ESKİŞEHİR İL KONGRESİ
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin gülmesinden biz de memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak ramazanda da bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Haydutluğa rıza göstermedik. Mazluma sırtımızı dönmedik. Özgüven sahibi neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık.
"YARGI 78 CANIN HESABINI SORACAK"
78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici şekilde kaybettik. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz. Yargımız hiçbir şüphe kalmayacak şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa, tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. İlk günden beri siyasi polemikten ısrarla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Oturdukları koltuğun kendilerine yükledikleri mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir.
Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sabep olanlardan tek tek hesap soracaktır.
VAN İL KONGRESİ
2028 SEÇİMLERİ MESAJI
Erdoğan burada bir konuşma yaparak 2028 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hedefinin yüzde 50 oy oranının üzerine çıkmak olduğunu söyledi.
2028 seçimlerinin ardından bir sonraki hedefin 2029’daki yerel seçim olacağını anlatan Erdoğan, “2029 seçimlerinde büyükşehir, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.” diye konuştu.
AK Parti’nin özelemi çekilen büyük hedefler peşinde koştuğunu anlatan Erdoğan, “Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.” diye konuştu.
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini de söyledi.
Erdoğan, “Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, birbirimize daha sıkı sarılacağız.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Yolu bu teşkilattan geçen herkes, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede, her yerde AK Parti’nin temsilcisidir. Bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız.
"BÜYÜK HEDEFLERİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ"
Milletimizin yegane umudu olarak, uzun ince bir yoldayız. Yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz günü kurtamaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.
“HEDEF YÜZDE 50’NİN ALTINA DÜŞMEMEK”
Biz muhalefet gibi hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Rakamları eğip bükmek, çeşitli analizler üretmek bize yakışmaz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemektir. 81 vilayetimizin tamamında seçimlerde ipi göğüslemektir."
İnşallah 2028’deki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehir, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.
"TERÖR BARİYERİ YIKILINCA BİRBİRİMİZE DAHA SIKI SARILACAĞIZ"
Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye’ye vakit kaybettirdiler. Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, birbirimize daha sıkı sarılacağız. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassiyatı paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyorum.
"AVANTAJLI İKLİM BİR FIRSAT"
Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye’de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi bu terör meselesini ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceğiz. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa, teröre karşı zaten verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz.
Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Demokrasiden asla ayrılmadık. 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz."
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