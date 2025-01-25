Kartalkaya'daki otel yangını faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu acıyı yaşatanlar hukuka hesap verecek

AK Parti’de il kongreleri sürüyor.

Bugün Van, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak’ta kongre gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir İl Kongresi'nde konuşuyor.

ESKİŞEHİR İL KONGRESİ

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin gülmesinden biz de memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak ramazanda da bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Haydutluğa rıza göstermedik. Mazluma sırtımızı dönmedik. Özgüven sahibi neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık.

"YARGI 78 CANIN HESABINI SORACAK"



78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici şekilde kaybettik. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz. Yargımız hiçbir şüphe kalmayacak şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa, tavizsiz şekilde yerine getirilmektedir. İlk günden beri siyasi polemikten ısrarla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Oturdukları koltuğun kendilerine yükledikleri mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir.

Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sabep olanlardan tek tek hesap soracaktır.

VAN İL KONGRESİ

2028 SEÇİMLERİ MESAJI



Erdoğan burada bir konuşma yaparak 2028 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hedefinin yüzde 50 oy oranının üzerine çıkmak olduğunu söyledi.



2028 seçimlerinin ardından bir sonraki hedefin 2029’daki yerel seçim olacağını anlatan Erdoğan, “2029 seçimlerinde büyükşehir, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.” diye konuştu.



AK Parti’nin özelemi çekilen büyük hedefler peşinde koştuğunu anlatan Erdoğan, “Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.” diye konuştu.



“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceklerini de söyledi.



Erdoğan, “Kırk yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, birbirimize daha sıkı sarılacağız.” diye konuştu.