Kartalkaya'daki yangın faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olan kim varsa hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili ihmali olan herkesten hesap sorulacağını belirten Erdoğan, "Bir gecelik hasılatını yagın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Türkiye yüzyılı şafağı söküyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüze çıkan engelleri aşacak irade, gayret ve kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının züerinden geçen iki haftaya rağmen acımız da öfkemğizde çok büyük. Tek bir kişiyi atlamadan adaletin tecellisi neyse yapıyoruz ve yapacağız. Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürece katkı verecek. Bir gecelik hasılatını 'masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır.

Turizm sektörümüzün tamahkarlıkla mücadelede vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum

Sağlık Baknalığımız tarafından özel hastaneler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ YILDÖNÜMÜ

Seçim döneminde bedava ev vadedip, iki yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Amacımız afetzede şehirlerimizi altyapısıyla, üstyapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli hale getirmektir. Siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

EGE'DE DEPREM FIRTINASI

Yunanistan tarafındaki sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlığın ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu hatırlatmaktadır. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmekten dışında seçenek bulunmuyor. Yerel yöneticilerinde bu konu gerekli değeri vermesi, siyasi ikbal peşidne koşmak yerine yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile üreticilerimiz 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Aile işletmelerini güçlendirmeyi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyoruz