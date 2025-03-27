Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 tutuklama daha

Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun başsavcılığa sunulduğunu bildirdi.



Bakan Tunç, bu kapsamda 6 şüphelinin daha tutuklandığını kaydetti.



Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, “Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NELER VAR?



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen bilirkişi raporunda ihmaller zinciri sıralandı. Kamu kurumlaırı ile otel sahipleri ve yöneticileri asli kusurlu bulundu.



Rapora göre, Bolu İtfaiyesi ve Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için, otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eksik denetimler nedeniyle birinci derecede etkili.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 22'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.