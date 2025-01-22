Kartalkaya'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 11 oldu: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da var

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde yangın faciası: 78 kişi yaşamını yitirdi Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Türkiye yangın felaketine kurban verdiği canlara ağlarken, faciaya ilişkin soruşturma da sürüyor.



Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan felakete ilişkin soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otelin müdürü de bulunuyor.



Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı ve 7 kişilik bilirkişi heyeti incelemerine devam ediyor.



Heyet, yangının sebebi, ihmal ve kusurlara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

RESTORANA UYGUNLUK BELGESİ Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı oteldeki restoranın 19 gün önce Bolu Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye Müdürlüğü tarafından denetlendiği ve restorana uygunluk raporu verdiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in bu belgede imzası bulunuyor. BOLU BELEDİYE BAŞKANI KENDİNİ SAVUNDU Bolu Belediye Başkanı Özcan, bu belgenin otelin yangına uygunluğu anlamına gelmediğini, otele ekli küçük bir kafeye ait olduğunu, otelin bulunduğu bölgenin kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, otelin denetiminin Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek kendisini savundu. Yangının bu küçük bölümde çıkmadığı da savunan Özcan, iddiaları dile getirenlerle yüzleşmek istediğini, iddiaları yanıtlamak istediğini, bu koşulların yerine istifaya hazır olduğunu söyledi. Özcan, üzerinde piliç markası bulunan TIR'ın morg olarak kullanılması için de, bu talebin hastane tarafından iletildiğini. kendisinin bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

Bolu'da felaketin yaşandığı otel drone ile görüntülendi

"NE İHMAL VARSA HAKİKAT ORTAYA ÇIKACAK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mülkiye başmüfettişinin de yangının yaşandığı Kartalkaya’ya geldiğini söyledi.



Yerlikaya, otelin ilk gününden bugününe tüm sürecin ayrıntılı şekilde incelendiğini anlattı.



Bakan Yerlikaya, “Yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda, bu hakikat ortaya çıkacak ve aziz milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız.” diye konuştu.