Kartalkaya'daki yangın faciasında 8 tahliye kararı

Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürerken, sekiz tahliye haberi geldi.



Yangına ilişkin soruşturmada bugüne kadar 28 şüpheli tutuklanmıştı.



Soruşturmada tutuklu olan şüphelilerin avukatları, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutukluluk kararlarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren mahkeme, otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu sekiz kişinin tahliyesine karar verdi.



Bu tahliyelerle birlikte, soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Yangın faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi ise raporu tamamlandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun başsavcılığa sunulduğunu bildirdi.



Bakan Tunç, bu kapsamda 6 şüphelinin daha tutuklandığını kaydetti.



Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, “Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NELER VAR?



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen bilirkişi raporunda ihmaller zinciri sıralandı. Kamu kurumlaırı ile otel sahipleri ve yöneticileri asli kusurlu bulundu.



Rapora göre, Bolu İtfaiyesi ve Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için, otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eksik denetimler nedeniyle birinci derecede etkili.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 22'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.