Kartalkaya’daki yangın felaketi soruşturması: 7 tutuklama daha

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR DÜN TUTUKLANDI

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.