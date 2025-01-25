Kartalkaya’daki yangın felaketi soruşturması: 7 tutuklama daha

SON DAKİKA HABERİ: Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. Soruşturmada, işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras da dün tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 9’a yükselmiş oldu.

Kartalkaya’daki yangın felaketi soruşturması: 7 tutuklama daha
Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı?

Grand Kartal Otel'in sahibiyle ilgili korkunç iddia: Yangının nedeni para hırsı mı?

Haberi Görüntüle

’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Kartalkaya’daki yangın felaketi soruşturması: 7 tutuklama daha - 1 Kartalkaya'daki felakette 78 kişi can verdi

OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR DÜN TUTUKLANDI

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya’daki yangın felaketi soruşturması: 7 tutuklama daha - 2

BELEDİYEDEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlardan 4’ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında  Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Kartalkaya'daki otel faciasının ilk anları

Öne Çıkan Video

Göstermelik yangın merdivenleri: Ne girişi var ne çıkışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...