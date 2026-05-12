Kartalkaya'daki yangın felaketinde eğitmenlere adli kontrol
12.05.2026 13:00
Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak günü yaşanan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.
Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren iki çocuğun ölümlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılan kayak eğitmenleri hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangınında Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kayak kampına katılan lise öğrencileri Ömür Kotan ile Eren Bağcı da yaşamını yitirdi.
Kotan ve Bağcı'nın aileleri, çocuklarının ölümünde, yangından sağ kurtulan kulüp başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kulüp üyesi kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.'nın da sorumlulukları olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede Ömür Kotan ve Eren Bağcı'nın, kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A. ile aynı odada kaldığı halde yangın sırasında koridora çıkarılarak beklemeleri istendiği, kendilerinin ise yangından kurtuldukları savunuldu.
Bu süreçte kulüp başkanı M.G.'nin odasından hiç çıkmadığı, kendi sorumluluğu altındaki kamp kafilesinden hiç kimsenin odasının kapısını da çalmadığı, bu görevi Y.A.'ya vererek, odasında beklemeye devam ettiği öne sürüldü.
Dilekçede kayak eğitmenleri için "olası kasıtla öldürme" suçlamasıyla iddianame hazırlanması istendi.
Kartalkaya'da yangın felaketinin yaşandığı Grand Kartal Otel.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ifadesi alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.
Şüphelilerden M.G., kulübün 2013 yılından bu yana Grand Kartal Otel'de eğitim gerçekleştirdiğini belirterek, otelin tercih edilme nedeninin Ankara'ya yakınlığı ve kayak pistlerinin uygunluğu olduğunu söyledi.
M.G, olay sırasında odasına gelen eğitmen Y.A.'nın kendisini uyandırdığını, ardından otelde kalanların tahliyesi için çaba gösterdiklerini ileri sürdü. Telaşlı olduğu için telefonuna bakamadığını savunan M.G., şunları ileri sürdü:
"- Odaya dışarıdan benim çağırmam üzerine gelenleri merdivenle indirdim. Odada en son ben kaldım. Üzerimi ıslatıp oda kapısını açtım. 'Koridorda kimse var mı, varsa sesime gelsin' dedim. Ancak bu cümleyi kurmamla üzerimdeki ıslaklığın ısıdan dolayı kuruması bir oldu. Kapıyı kapatarak kulağımı dayadım. 30-35 saniye bekledim. Ses gelmedi.
- Bunun üzerine odaya gelecek kimsenin olmadığını anlayınca en son kişi olarak odadan inerek kurtuldum"
M.G., dışarıya çıktığında Ömür ve Eren'in çıkamadığını öğrendiğini, bunun üzerin tekrar otele girmek istediğini, ancak izin verilmediğini iddia etti.
ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ
Bolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve ileride verilmesi muhtemel ceza miktarı gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Üç kişi, iki ay boyunca iki haftada bir polis merkezinde imza verecek.
“BU SÜRECİN BAŞLAMASI KÜÇÜK BİR ADIM”
Ömer Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, "Biz bu kulübe güvenerek çocuklarımızı oraya gönderdik. Buradaki eksiklikler ve aksaklıklar biliniyordu. Bile bile 45 kişinin de canını bir nevi tehlikeye atmış oldu. Bunları biz biliyor olsaydık çocuklarımızı göndermezdik. Böyle bir sürecin en azından başlamış olmasından ve bu kişilere adli kontrol uygulanmasından memnunuz." dedi.
Eren Bağcı'nın babası Rıza Eray Bağcı da "Aslında olay bütünün küçük bir parçası değil, bütünün önemli bir parçası. Ve bu kulüp yaklaşık 12 yıldır aynı yerde aynı şekilde kayak eğitimleri, kayak kampları düzenliyor. Dolayısıyla aslında otelle iç içe geçmiş organik bir yapı var burada." ifadelerini kullandı.
Bağcı, amaçlarının suçluların cezalarını almasını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"- Burada da emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın. İlgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
- Gerekli lisansları, belgeleri olmadan kendilerini insanlara eğitmen, antrenör olarak lanse etmesinler. Bizim yine amacımız aslında değişmedi. Sürecin başlamış olması için biz uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu sürecin başlaması evet küçük bir adım ama daha çok mesafe var."