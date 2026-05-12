Kartalkaya'daki yangın felaketinde eğitmenlere adli kontrol

Kartalkaya'daki yangın faciasında ölen iki çocuğun ölümleriyle ilgili haklarında soruşturma başlatılan kayak eğitmenleri için adli kontrol kararı verildi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangınında Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kayak kampına katılan lise öğrencileri Ömür Kotan ile Eren Bağcı da yaşamını yitirdi.

Kotan ve Bağcı'nın aileleri, çocuklarının ölümünde, yangından sağ kurtulan kulüp başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kulüp üyesi kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.'nın da sorumlulukları olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Ömür Kotan ve Eren Bağcı'nın, kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A. ile aynı odada kaldığı halde yangın sırasında koridora çıkarılarak beklemeleri istendiği, kendilerinin ise yangından kurtuldukları savunuldu.

Bu süreçte kulüp başkanı M.G.'nin odasından hiç çıkmadığı, kendi sorumluluğu altındaki kamp kafilesinden hiç kimsenin odasının kapısını da çalmadığı, bu görevi Y.A.'ya vererek, odasında beklemeye devam ettiği öne sürüldü.

Dilekçede kayak eğitmenleri için "olası kasıtla öldürme" suçlamasıyla iddianame hazırlanması istendi.