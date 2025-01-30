Kartalkaya’daki yangında dehşete düşüren yeni iddialar: "Kapılar kilitlendi, otel sahibi kendi ailesini kurtardı"

EŞİ VE KIZINI BIRAKIP EVE DÖNDÜ Doğan, kızının yarı yıl tatilinde kayak tatili yapmak istediğini, eşi ve kızını otele götürdüğünü, ardından evine döndüğünü söyledi. Akşam eve döndüğünde eşiyle telefonlaştıklarını anlatan Doğan, gece uyumadan önce yangında yaşamını yitiren 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’dan gelen son mesajı gözyaşları içinde gösterdi.

Doğan şunları anlattı: “Akşam eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık. ‘Ne yaptınız? Ne ettiniz? Günün nasıl geçti?’ gibi şeyler üzerine konuştuk. Ondan sonra akşam yatmadan önce de kızım en son 23.43’te, ‘İyi geceler babacığım’ diye mesaj atmıştı. Karşılıklı mesajlaşmamız oldu. Hatta kendi jargonuyla ‘İyi geceler babacığımmm’ diye uzatarak mesaj attı.”

Doğan, otel sahiplerinin “Prestijimiz bozulur.” endişesiyle kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığını duyduklarını belirterek, “ Yangın çıktığında elektrikleri kesince, oda kapılarını enerjileri kesilmiş, odada kilitli kalanlar da varmış, kapı içindeki yedek bataryalar biten odalar, içeride kilitli kalanlar da varmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız.” dedi.

“YANGIN 02.00’DE ÇIKTI” İDDİASI



Kızı ve torununu yitiren dede Yusuf Yaman ise yangının başlangıç saatinin farklı olduğunu duyduklarını söyledi.



“Yangın 02.00’de çıktı. Otel sahipleri kendilerini 12’nci kattan her şeylerini kurtarmışlar, diğer katları ihmal etmişler.” diyen Yaman, şöyle devam etti:

“Hazmedemediğimiz şey bu. Bu cehaletin en büyüğü. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum.”