Kartalkaya’daki yangında dehşete düşüren yeni iddialar: "Kapılar kilitlendi, otel sahibi kendi ailesini kurtardı"
Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde kızı ve eşini yitiren Rıfat Doğan, otel çalışanlarından birinin kendisine yangının otel sahipleri tarafından 1,5 saat boyunca gizlendiğini anlattığını söyledi. Otel yönetiminin “Prestijimiz bozulur.” endişesiyle ihbarda bulunmadığını iddia eden acılı baba, kızından gelen son mesajı gözyaşları içinde gösterdi. Doğan, elektriklerin kesilmesi nedeniyle, odalardaki kapıların enerjilerinin kesildiğini ve yangında dışarı çıkamayanlar olduğunu da söyledi. Otelde torunu ile kızını yitiren Yusuf Yaman ise otel sahiplerinin o gece 12’nci katta konakladıklarını, kendilerine ait her şeyi kurtardıklarını ancak diğer katları ihmal ettiğini ifade etti.
Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin ailelerinin acıları dinmiyor.
78 canın yitirildiği otelde eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan’ı kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, ailesiyle son görüşmesini anlattı, oteldeki ihmaller zincirine isyan etti.
EŞİ VE KIZINI BIRAKIP EVE DÖNDÜ
Doğan, kızının yarı yıl tatilinde kayak tatili yapmak istediğini, eşi ve kızını otele götürdüğünü, ardından evine döndüğünü söyledi.
Akşam eve döndüğünde eşiyle telefonlaştıklarını anlatan Doğan, gece uyumadan önce yangında yaşamını yitiren 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’dan gelen son mesajı gözyaşları içinde gösterdi.
"İYİ GECELER BABACIĞIM"
Doğan şunları anlattı:
“Akşam eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık. ‘Ne yaptınız? Ne ettiniz? Günün nasıl geçti?’ gibi şeyler üzerine konuştuk.
Ondan sonra akşam yatmadan önce de kızım en son 23.43’te, ‘İyi geceler babacığım’ diye mesaj atmıştı.
Karşılıklı mesajlaşmamız oldu.
Hatta kendi jargonuyla ‘İyi geceler babacığımmm’ diye uzatarak mesaj attı.”
“ODADA KİLİTLİ KANLAR OLMUŞ”
Baba Doğan, yangına ilişkin dehşete düşüren yeni iddialarda da bulundu.
Bair otel çalışanıyla görüştüğünü anlatan Doğan, “İtfaiyeye ihbarda bulunmak için 1,5 saat beklemişler.” dedi.
Doğan, otel sahiplerinin “Prestijimiz bozulur.” endişesiyle kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığını duyduklarını belirterek, “Yangın çıktığında elektrikleri kesince, oda kapılarını enerjileri kesilmiş, odada kilitli kalanlar da varmış, kapı içindeki yedek bataryalar biten odalar, içeride kilitli kalanlar da varmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız.” dedi.
“YANGIN 02.00’DE ÇIKTI” İDDİASI
Kızı ve torununu yitiren dede Yusuf Yaman ise yangının başlangıç saatinin farklı olduğunu duyduklarını söyledi.
“Yangın 02.00’de çıktı. Otel sahipleri kendilerini 12’nci kattan her şeylerini kurtarmışlar, diğer katları ihmal etmişler.” diyen Yaman, şöyle devam etti:
“Hazmedemediğimiz şey bu. Bu cehaletin en büyüğü. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum.”
Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti
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