Kartalkaya'ya kar yağdı

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.



Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.



Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.



Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.