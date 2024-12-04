Kartalkaya'ya kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.
Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.
Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.
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