Kartepe Zirvesi ‘’Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’’ başlıyor

Dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi, 24-27 Mart tarihlerinde kapılarını dördüncü kez açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıkları ile düzenlenen zirvenin 2022 yılı teması ’Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’’ olarak belirlendi. Zirvenin tüm detayları www.kartrepezirvesi.com adresinde yer aldı.

NÜFUS ARTIŞI, PANDEMİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Son olarak 2019 yılında düzenlenen zirvenin üzerinden geçen üç senede pandemi dünyada yaşayan herkesin hayatını köklü bir şekilde etkiledi ve değiştirdi. Göçlerin, iklim değişikliğinin getirdiği afetlerin baskısını daha çok hissetmeye başladık. Buna ek olarak bölgemizi etkileyen savaşlar bugün dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryoların yeniden ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak büyük bir değişimin arifesinde olduğumuz bu günlerde yaşanan olaylar bize; dünyamız, şehrimiz, ailemiz için, kısacası gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan 1960’da 3 milyar olan dünya nüfusu 8 milyara yaklaşıyor, Bu nüfusun ise 3,5 milyarı şehirlerde yaşıyor ve 30 yıl içinde de bu rakam 6 milyara çıkacak. Bu büyüme de ağırlıklı olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde gerçekleşecek.



22 ÜLKE, 350 KONUŞMACI, 49 PANEL VE FORUM

Dördüncü Kartepe Zirvesi işte bu değişimin üzerine inşa edildi. Ana tema; “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü”. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması için 22 ülkeden 280 konuşmacı, 26 akademik oturum, 15 panel oturumu, 2 forum ve 8 özel oturumla dört günlük bir beyin fırtınası yapacak. “Şehirlerimizi İklim Değişikliği’nin sonuçlarına, doğal afetlere karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz” sorusuna cevap aranacak.

BAKAN KURUM VE ESKİ ŞANSÖLYE SCHRÖDER

Zirvenin ilk günü olan 24 Mart Perşembe günü Kocaeli’nin turizm destinasyonu Kartepe’de düzenlenecek açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı (UN-Habitat) Direktörü Maimunah Mohd Sharif (online) katılacak. Zirvenin ev sahipliğini Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz üstlenecek.

Zirvenin ilk günü olan 24 Mart Perşembe günü Kocaeli’nin turizm destinasyonu Kartepe’de düzenlenecek açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton,



Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı (UN-Habitat) Direktörü Maimunah Mohd Sharif (online) katılacak. Zirvenin ev sahipliğini Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz üstlenecek.

NTV ÖZEL OTURUMU

Kartepe Zirvesi’nin medya sponsorluğunu da üstlenen NTV ise zirveye özel bir panelle katılım sağlayacak. ‘’Dayanıklı Doğa’’ konulu NTV Özel oturumunda sunucu Seda Öğretir, meteoroloji mühendisi Gökhan Abur, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve iş insanı Orkun Olgar yer alacak.

SON GÜN KONUĞU İLBER ORTAYLI

Zirvenin kapanışı ise özellikle şehirler ve kamu yönetimi konusunda uzman tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı ‘’Kadim Şehirlerden Günümüze’’ konulu özel oturumla gerçekleşecek. Sunucu Pelin Çift’in moderatörlüğünü üstleneceği ve çok ilgi çekmesi beklenen bu özel oturumun ardından zirvenin kapanış seremonisi yapılacak ve sonuç bildirgesi okunacak.

ZİRVENİN TARİHÇESİ

Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanmaktadır. Belirlenen temanın etrafındaki meseleler, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmakta, tartışılmakta, tanım ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Zirve sonuçları “Kartepe Zirvesi Bildirgesi” ile dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır. “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla 2017’de toplanan ilk Kartepe Zirvesi’nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verheugen’in ana konuşmacılar arasında yer almış, 26 ülkeden 186 konuşmacı görüş ve bildirilerini sunmuştu.

Kartepe Zirvesi, 2018 yılında “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katharina Lumpp’un ana konuşmacılar arasında yer aldığı Zirve’ye 31 ülkeden 336 konuşmacı katılmıştı. 2019 yılında 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 3. Kartepe Zirvesi’nde ise ana tema “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenmişti.

Zirveye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank katılım sağlamıştı.



