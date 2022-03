Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların işbirliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi sona erdi.



Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki Kapanış Oturumu'na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kadim Şehirlerden Günümüze" başlıklı konuşma yaptı.



Ortaylı, gençlik dönemindeki şehirler ile bugünün şehirlerini karşılaştırdı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki sanayileşme ve şehirleşmede yapılan eksiklikleri ele aldı.



Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ortaylı'ya katılımından dolayı teşekkür ederek, "Kendisi gerçekten hocalarımızın hocasıdır. Kendisini saygıyla selamlıyorum" dedi.



''25 FARKLI ÜLKEDEN 350 KADAR BİLDİRİ, 26 OTURUM, 15 PANEL''

Büyükakın, zirvenin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, "4 gündür boyunca dinlediniz. 25 farklı ülkeden 350 kadar bildirinin sunulduğu, 26 oturumun, 15 panelin yapıldığı, gerçekten çok keyifli şehircilik zirvesi gerçekleştirme imkanı bulduk. Şehrim adına gurur duyuyorum" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda Büyükakın, Prof. Dr. Ortaylı'ya teşekkür plaketi verdi.

"BURADA ŞEHRE DAİR HER ŞEY KONUŞULDU"



Zirveyle ilgili sonuç bildirgesi hazırlanacağını belirten Büyükakın, burada yer alması gerektiğini düşündüğü konularla ilgili görüşlerini paylaştı.



Büyükakın, çok kaliteli bir zirve gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:



"Çünkü bir yanda akademik çalışmaların ortaya koyduğu bilgiler, diğer yanda sahadan gelen uygulamacılar, birbirini dinleme imkanına kavuştular. Bu çok kıymetli bir şey. Gerçekten saha bilgisiyle akademik bilginin buluşamadığı yerlerde maalesef oradaki fikirlerin hayata geçmesi, yani fikirden eyleme geçme konusunda ciddi eksiklikler oluyor. Bu manada çalışmalar, uygulamacılarla akademisyenlerin bir araya gelmesi, şehircilik anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Neler üzerinde duruldu Mesela afetlerle karşı karşıya kaldığımızda, onun yönetilmesi, sonrasında bittikten sonra da rehabilitasyon kısmı özellikle konuşuldu. Disiplinler arası bir bakış açısının olması, ayrı zenginlik kattı. Çünkü her uzman, kendi alanından bakıyor. Burada şehre dair, şehirde yaşayanlara dair her şey konuşuldu."



"ENGELLİ TURİZMİYLE İLGİLİ BAŞLIK AÇILDI"



Zirvede dün gerçekleştirilen oturumda engelli turizmiyle ilgili bir başlığın açıldığına dikkati çeken Büyükakın, "Farklı farklı noktalara temas edildi. Havai fişek etkisi olarak kalmaması için bu işin projeye dönmesi, ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bu da kurumsallaşma gerektiriyor. Yani fikirler eyleme dönmeli, projeler buradan çıkmalı. Uygulanmalı, uygulamalar izlenmeli, eksiklikler gözlemlenmeli, sonra iyileştirmeler yapılmalı. İyi uygulama örnekleri paylaşılmalı. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz kurumsal çerçeve için bir yapı önerisinde bulunacağım" diye konuştu.

