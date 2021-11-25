Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı

Kocaeli Kartepe'de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 04:00 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 04:01

Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı

'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi'nde ilerleyen M.A.L'nin kullandığı 41 ACC 069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 KN 689 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 KN 689 plakalı otomobil daha sonra S.Ç'nin kullandığı 41 P 5193 plakalı minibüse vurdu.

Kazada, minibüsteki 1 yolcu ile diğer araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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