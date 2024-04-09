Kartepe'de otomobil ile ATV çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uzuntarla Mahallesi 309'uncu Sokak üzerinde meydana geldi.



O.B idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız turistik gezi amacıyla kullanılan ATV ile çarpıştı. Kaza nedeniyle ATV'de bulunan 2 kişi yola savruldu.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü.



Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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