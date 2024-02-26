Kartepe'de zincirleme trafik kazası

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkisinde, B.D. idaresindeki hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki plakalı otomobil ile K.A'nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile araçtaki A.D. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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