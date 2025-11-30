Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü
30.11.2025 22:41
IHA
İHA
İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezi Kartepe'de kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
İstanbul'a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki zirvede ağaçlar beyaza büründü.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabbim bereketi, huzuru, güzelliğini arttırarak yağdırsın." ifadelerini kullandı.