Kartepe yolunda 12 kişi kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.



İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı.



Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.



12 KİŞİ KURTARILDI



Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkmak isterken yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makineleriyle kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkararak mahsur kalanları kurtardı.