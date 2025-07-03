Kartından çekilen 120 bin lirayı sosyal medyadan öğrendi

Kayseri'de bir tüketici bugün sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesindeki şarküteriden 1215 liralık alış veriş yaptı.



İş yeri çalışanının post cihazına 1215 liralık tutar yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmeyen vatandaş, şifreyi girerek ücretini ödedi.



Yapılan yanlışlığı birkaç saat sonra fark eden iş yeri çalışanı, bir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müşteriyi bulmaya çalıştı.



Paylaşımı gören vatandaş, iş yerine giderek yanlış çekimi düzelttirdi.