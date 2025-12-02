Kartının ATM'de kalmasına kızıp güvenlik görevlisini bıçakladı

İstanbul'da İ.K. isimli kişinin, Esenler ilçesi Atışalanı Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı.

TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinirlenip ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı.

Şüpheli İ.K., yanında bulunan bıçakla B.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri İ.K.'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.