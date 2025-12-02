Kartının ATM'de kalmasına kızıp güvenlik görevlisini bıçakladı
02.12.2025 14:38
AA
İstanbul'un Esenler ilçesinde ATM'de kartının kalmasına sinirlenen bir kişi, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçaklayıp yaraladı.
İstanbul'da İ.K. isimli kişinin, Esenler ilçesi Atışalanı Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı.
TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ BIÇAKLADI
Bunun üzerine sinirlenip ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı.
Şüpheli İ.K., yanında bulunan bıçakla B.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polis ekipleri İ.K.'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.