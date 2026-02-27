Kartları kopyalayıp 2 milyon lira vurgun yaptılar. Üç şüpheli tutuklandı

Amasya'da kredi kartlarını kopyalayarak 2 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon yapıldı.

Bilgilerini kopyaladıkları kartlar üzerinden çeşitli illerde 2 milyon 121 bin lira tutarında alışveriş yapıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen aralarında bankacı ve matbaacının yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin de yer aldığı şüpheliler takibe alındı.

DÖRT ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülmekte olan nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında dört şüpheliye yönelik Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda dokuz adet cep telefonu, altı adet banka kartı, iki adet dizüstü bilgisayar, bir adet masaüstü bilgisayar kasası, bir adet fotoğraf makinesi, dört adet SIM kart, bir adet USB bellek, bir adet e-imza cihazı, bir adet hafıza kartı ile 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ü., Z.Ş. ve T.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. bir kişi ise serbest bırakıldı.