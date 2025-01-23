Karton kutularda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerindeki karton kutularda uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Karton kutularda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, A.Y. (22) ve H.A.’nın (20) evine operasyon düzenledi.

Aramalarda, karton kutulara gizlenmiş, 336 ecstasy, 24 gram sentetik kannabinoid, 2 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 2,52 gram ecstasy tozu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli " ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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