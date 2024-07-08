Karton yüklü tır alev alev yandı

Mersin'de R.B. idaresindeki 42 GM 921 plakalı tır, otoyol Damlama bölgesi Tarsus istikametine ilerlerken karton yüklü dorsesinin lastiklerin bulunduğu noktadan alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olay anında bariyer dışına sıçrayan alevler de kontrol kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.