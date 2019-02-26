Yargıtay, gazeteci Nuh Köklü’nün bıçaklanarak ölümüne neden olan Serkan Azizoğlu’na verilen müebbet hapis cezasını onadı.
İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartopu oynarken esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak, 46 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü’nün katil zanlısı Serkan Azizoğlu’na "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası onandı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı oy birliğiyle aldı. Yüksek mahkeme, davanın diğer sanığı Nazım Coşanar hakkındaki beraat kararını da onadı.
Gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 2015'te, Serkan Azizoğlu tarafından dükkanının camına kartopu isabet ettiği gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğramış ve öldürülmüştü.
ARKADAŞI CİNAYETİ ANLATTI