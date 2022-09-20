Kaş açıklarında 283 kaçak göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 283 kaçak göçmen kurtarıldı.



Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. 19 Eylül saat 20.41’de Kaş'ın 100 mil açığındaki tekneden acil yardım çağrısı alındığı bildirildi.



Çağrı bölgede bulunan tüm gemilere iletildi. Olay yerine yakın mesafede bulunan bir ticari gemiyle irtibat kurularak yardım etmesi istendi.

Kurtarma operasyonu bölgeye sevk edilen İHA tarafından havadan takip edildi.

Eş zamanlı olarak 4 Sahil Güvenlik botu ve seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ile 1 korvet de bölgeye sevk edildi.



Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmen olay yerine yönlendirilen ticari gemiye alındı.



Gemi Sahil Güvenlik botları eşliğinde Antalya'ya getirildi.