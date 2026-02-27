Ramazan imsakiyesi banner
Kas gevşetici yerine başka ilaç verildi. Kalbi duran doktor yaşam savaşı veriyor
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun, kas gevşetici yerine hatalı verilen ilaç yüzünden kalbi durdu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktorun hayati tehlikesi sürüyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatalı ilaç kullanımı yaşandı.

 

Görev sırasında kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), sağlık çalışanlarından kendisi için kas gevşetici ilaç temin edilmesini istedi.

 

Ş.G.A, ilacın uygulanmasının ardından fenalaştı ve kalbi durdu.

 

Doktor, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

 

YOĞUN BAKIMDA

 

Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.G.A'ya isim benzerliği sonucu yanlış bir ilaç uygulanmış olabileceği iddia edildi.

 

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktorun hayati tehlikesi sürüyor.

