Kas hastası genci kuru otları yaktığı için hastanelik etti

Ailesi olarak adalet istediklerini dile getiren anne Issı, "Bu olay burada kalmasın. Hem çocuğumun hem de bizim canımız yandı. 1 haftadır çorba ve suyunu pipet ile veriyoruz.1 gece gözaltında kalmakla bu olmaz. Oğlumu adeta bir kum torbası gibi yumruk ve tekme ile dövmüş. 2 gün oğlum inledi." diye konuştu.



"SAKLANDIĞIM YERDE BULUP DÖVDÜ"



Mehmet Kamil Issı ise, “Ateş yaktıktan sonra beni çağırdılar ben de onların yanına gitmedim. Hemen otoparka saklandım. Beni saklandığım yerde bularak kafa attı ve daha sonra da dövdü” diye konuştu.