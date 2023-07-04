Kas hastası genci kuru otları yaktığı için hastanelik etti

Aksaray'da esnaf Gökhan A., kas hastası 21 yaşındaki Mehmet Kamil Issı'yı kuru otları yakarken duman çıkardığı gerekçesiyle dövdü.
Olay, 28 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Yılmaz Issı’ya ait otoparkın kenarındaki kuru otları yakan kas hastası Mehmet Kamil Issı’nın yanına gelerek dumandan rahatsız olduğunu söyleyen Gökhan A., genci dövdü.
Issı, 112'yi aradı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Issı, tedavi sonrası taburcu oldu.
Gözaltına alınan Gökhan A., verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.
"ADETA KUM TORBASI GİBİ DÖVMÜŞ"
Oğlunun hastalığı nedeniyle kendini savunacak bir durumu olmadığını söyleyen anne Melike Issı, "Kuaför Gökhan A., dükkanı yanıyor sanmış ve oğluma saldırmış. Daha sonra öldü diye oğlumu kenara atmışlar. Oğlum zaten kas hastası ve kendini savunamayacak kadar güçsüz ve engelli bir birey. Döve döve her tarafı kan içinde kalmış." dedi.
Ailesi olarak adalet istediklerini dile getiren anne Issı, "Bu olay burada kalmasın. Hem çocuğumun hem de bizim canımız yandı. 1 haftadır çorba ve suyunu pipet ile veriyoruz.1 gece gözaltında kalmakla bu olmaz. Oğlumu adeta bir kum torbası gibi yumruk ve tekme ile dövmüş. 2 gün oğlum inledi." diye konuştu.
"SAKLANDIĞIM YERDE BULUP DÖVDÜ"
Mehmet Kamil Issı ise, “Ateş yaktıktan sonra beni çağırdılar ben de onların yanına gitmedim. Hemen otoparka saklandım. Beni saklandığım yerde bularak kafa attı ve daha sonra da dövdü” diye konuştu.
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