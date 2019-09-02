Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş ilçesinde dün saat 14.15'te başlayan ve ilk müdahalesi saat 14.30'da yapılan yangın ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde 17.50'de çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yangınlarla birlikte ülke genelinde dün yaşanan 21 yangının, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındığı da kaydedildi.



Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın, Yuvacık mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Bölgeye 40 arazöz, 12 su tankeri ve 150 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararana kadar ekiplere 6 helikopter de havadan destek verdi. Akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 40 hektar kadar alan zarar gördü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerine yakın bir alanda başlayan yangına 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 işçiyle müdahale edildi.



Alevler yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ekipler; sabaha kadar yangının tekrar alevlenmesi ihtimaline karşı nöbet başlattı. Hasar tespit çalışmalarına sabah başlanacak.