Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın, Yuvacık mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Bölgeye 40 arazöz, 12 su tankeri ve 150 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararana kadar ekiplere 6 helikopter de havadan destek verdi. Akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 40 hektar kadar alan zarar gördü.
ERDEK'TE YANGIN KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerine yakın bir alanda başlayan yangına 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 işçiyle müdahale edildi.
Alevler yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ekipler; sabaha kadar yangının tekrar alevlenmesi ihtimaline karşı nöbet başlattı. Hasar tespit çalışmalarına sabah başlanacak.